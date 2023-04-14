Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzon'da esnaf ziyaretinde bulundu

Milletvekili adayı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da çarşı ve sanayi bölgesi esnafını ziyaret etti. Sanayi esnafının taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, yeni yapılacak sanayi sitesi ve güney çevre yoluna yönelik bilgi verdi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milletvekili adayı olduğu memleketi Trabzon'da çarşı ve sanayi bölgesi esnafını ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında milletvekili adayı olduğu Trabzon'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ortahisar ilçesinde Kunduracılar Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Karaismailoğlu, ardından Büyük Sanayi Sitesi'ne geçti. Cuma namazını Sanayi Sitesi'ndeki camide kılan Karaismailoğlu'na Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile partililer eşlik etti. Sanayi esnafının yeni yapılacak sanayii sitesi ve güney çevre yoluna yönelik taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, kamulaştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra sanayi sitesinin yeni bir alana taşınacağını duyurdu.