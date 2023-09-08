Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzon Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile görüştü. Ziyarette yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Trabzon'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki heyetle Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu'nun Büyükşehir Belediyesi ziyaretine; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir, ilçe belediye başkanları ve AK Parti ilçe başkanları eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zorluoğlu, yapılması düşünülen, yürütülen, ve yapımı tamamlanan projelerle ilgili Bakan Uraloğlu'na detaylı bilgilendirmede bulundu. Ortahisar Altyapı Projesi ile şehrin 60 yıl altyapı sorunu yaşamayacağını belirten Başkan Zorluoğlu, "Yapımları tamamlanan yeni otogar, Avrasya Pazarı, Bilim Merkezi ve Planetaryum ile İskenderpaşa otoparkının yakın zamanda açılışlarını gerçekleştireceğiz" dedi. Çalışmaları ilgiyle dinleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da gerçekleştirilen hizmetler nedeniyle Başkan Zorluoğlu'na teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ziyaretin anısına gemi maketi hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - TRABZON