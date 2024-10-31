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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bağdat'ta Türkiye Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bağdat'ta Türkiye Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi 2'nci Toplantısı dolayısıyla Irak'ın Bağdat kentinde Türkiye Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi 2'nci Toplantısı için gittiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkiye Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi 2'inci Toplantısı için gittiğimiz Bağdat'ta Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Büyükelçimiz Sayın Anıl Bora İnan ve Büyükelçiliğimizde görevli personelimizle bir araya geldik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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