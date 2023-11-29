Ulaştırma Bakanı Gazze'ye Yardım Malzemeleri Ulaştırdıklarını Açıkladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazze'ye 13 Ekim'den bu yana 214 ton insani yardım malzemesi ulaştırdıklarını belirterek, "İlave yardımlarımızın denizyoluyla sevkine yönelik planlamalarımız da sürmektedir" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Filistin Büyükelçiliği tarafından '29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' kapsamında düzenlenen programa katıldı. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, büyükelçiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Filistinli vatandaşlar katıldı.

'10 UÇAĞIMIZLA 214 TON İNSANİ YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRDIK'

Burada konuşma yapan Uraloğlu, İsrailli yetkililerin, Filistin halkına karşı işledikleri suçlardan ötürü uluslararası hukuk önünde sorumlu tutulmaları için, ilgili tüm uluslararası mekanizmaların harekete geçirilmesini desteklediklerini belirtti. Filistinlilere yönelik yardımları artırarak devam ettirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Bu kapsamda, 13 Ekim'den bu yana 214 ton insani yardım malzemesi, 10 uçağımızla Gazze'ye ulaştırılmak üzere sevk edilmiştir. Ayrıca denizyoluyla sevk edilen gemimizle, ağır iklim sahra hastanesi, şişirilebilir sahra hastanesi ve tıbbi donanımları ile ilaçları, acil müdahale üniteleri, mobil mutfaklar, jeneratörler, 20 adet ambulans, 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) aracı, 8 tır içme suyundan müteşekkil yardımlarımız 13 Kasım'da Mısır'a ulaştırılmıştır. İlave yardımlarımızın denizyoluyla sevkine yönelik planlamalarımız da sürmektedir" dedi.

Ulusal yardım faaliyetlerinin yanı sıra, uluslararası platformlar çatısı altında da Filistin halkına yönelik desteklerini sürdürdüklerini kaydeden Uraloğlu, "Bu kapsamda bu yıl 10 milyon dolar katkıda bulunmuş olduğumuz, 'Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na son gelişmeler ışığında ilave 1 milyon dolar destekte bulunduk. Tüm bunların yanı sıra, İsrail saldırıları nedeniyle faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze Türk- Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları başta olmak üzere, Gazze'deki çok sayıda hasta ve yaralı kardeşimizin ülkemizde tedavisine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir" diye konuştu.

Son günlerde Gazze'deki çatışmalara kısa süreliğine insani ara verilmesinin olumlu bir adım teşkil ettiğini aktaran Uraloğlu, "Buna mukabil, asıl beklentimiz, çatışmaların tamamen sona ermesi ve iki devletli çözüm temelinde, Filistin'de adil ve kalıcı barışa yönelik bir sürecin gecikmeksizin başlatılmasıdır. Zira biliyoruz ki, Filistin meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan ne bölgemizde ne de dünyada kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkündür. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin vücut bulması, sürdürülebilir adil bir barışın tek seçeneğidir. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki tüm girişimlerimizle, akan kanın bir daha tekrarlanmamak üzere durması ve Filistin'de kalıcı barışın tesisi için elimizden gelen her türlü katkıyı göstermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.