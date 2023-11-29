Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan askı halatlarının değiştirilmesi işlemi hakkında incelemelerde bulundu. Uraloğlu, yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak, siyasetlerinin her zaman eser ve hizmet odaklı olduğunu belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, askı halatlarının değiştirilmesi işlemi gerçekleştirilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, "Bizim siyasetimiz hep eser ve hizmet siyaseti olmuştur" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılında başlanılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar 120 çift askı halatının 112 çiftinin değişim işlemi tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Uraloğlu,"Bugün bu projelerin yapılmadığını düşündüğünüzde ortaya çıkacak yoğunluğu ve aksamaları hayal edebilirisiniz. Bizim siyasetimiz hep eser ve hizmet siyaseti olmuştur" şeklinde konuştu.