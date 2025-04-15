Ukrayna'ya Gönüllü Teslim Olan Rus Asker 15 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Ukrayna'ya gönüllü teslim olduğu belirtilen Rus asker Roman İvanişin, esir takası kapsamında geri gönderildiği Rusya'da "firar" ve "gönüllü teslim olma" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ukrayna'daki savaş sırasında Ukrayna ordusuna teslim olduğu ifade edilen Rus askeri Roman İvanişin'in Ocak 2024'te tutuklu takasıyla Rusya'ya geri gönderildikten sonra yargılandığı davada karar çıktı. Rus medyasına göre Sahalin Adası'ndaki askeri mahkeme, basına kapalı olarak görülen duruşmada Roman İvanişin'e "firar" ve "gönüllü teslim olma" suçlarından 15 yıl hapis cezası verdi. Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden İvanişin'in cezasını yüksek güvenlikli bir hapishanede çekeceği belirtildi. Ülkede ilk kez bir asker, gönüllü teslim olma suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Ocak 2024'te esir takasıyla Rusya'ya gönderilmişti

Rusya'nın doğu kıyısındaki Sahalin adasında bir madenci olan İvanişin, Ukrayna'daki savaşa katılmadan önce Çeçenistan çatışmalarında da yer almıştı. Rusya'da 2022'de ilan edilen seferberlik sırasında askere alınan, Haziran 2023'te Ukraynalı askerler tarafından yakalanan İvanişin'in internette yayınlanan bir videosunda, esir alındığını ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu kınadığını ifade ederken, diğer askerlere firar çağrısı yapmıştı. Videoda baskı altında konuşup konuşmadığı bilinmeyen Rus asker, Ocak 2024'te Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen esir takasıyla Rusya'ya iade edilmiş ve hakkında açılan soruşturmanın ardından "gönüllü teslim olma, teslim olma girişimi ve firar" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Rusya, Eylül 2022'de gönüllü teslim olma, firar ve hizmet etmeyi reddetme cezalarını ağırlaştıran bir yasa çıkarmıştı. - MOSKOVA