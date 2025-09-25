Haberler

Ukrayna ve Suriye Diplomatik İlişkilerini Yeniden Tesis Etti

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, New York'ta Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına dair Ortak Bildiri imzalandı. İlişkilerin karşılıklı saygı ve güven temelinde geliştirilmesi hedefleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, New York'ta Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile görüştü. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ilişkin Ortak Bildiri imzalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 80. BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'nin New York kentinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşme gerçekleştirdi. Zelenskiy görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna ve Suriye bugün diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ilişkin Ortak Bildiri imzaladı. Bu önemli adımdan memnuniyet duyuyoruz ve Suriye halkının istikrara giden yolculuğunda ona destek olmaya hazırız. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmelerimizde, iş birliğinin geliştirilmesi açısından gelecek vadeden sektörleri, iki ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerini ve bunlarla mücadele etmenin önemini de detaylı bir şekilde ele aldık. İlişkilerimizi karşılıklı saygı ve güven temelinde inşa etmeyi kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

Diplomatik ilişkiler 2022'de kesilmişti

Ukrayna, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Haziran 2022'de Suriye ile ilişkilerini kesmişti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
