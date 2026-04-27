Ukrayna ve İsrail arasında tahıl krizi: İsrail Büyükelçisi Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Ukrayna ve İsrail arasında tahıl krizi patlak verdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, İsrail'e Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarında elde ettiği tahılı kabul ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Sybiha, "Dostane Ukrayna-İsrail ilişkileri her iki ülkeye de yarar sağlama potansiyeli taşımakta olup, Rusya'nın çalıntı Ukrayna tahılıyla yürüttüğü yasadışı ticaret bu ilişkileri zedelememelidir. Hayfa'ya çalıntı mal teslim eden önceki gemiye ilişkin Ukrayna'nın meşru talebine İsrail'in neden uygun bir yanıt vermediğini anlamak güçtür. Şimdi aynı nitelikteki bir başka geminin Hayfa'ya ulaşmasıyla birlikte İsrail'i çalıntı tahılı kabul etmemesi ve ikili ilişkilerimize zarar vermemesi konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Bu bağlamda protest notamızı sunmak ve gerekli adımların atılmasını talep etmek üzere İsrail Büyükelçisi'ni yarın sabah Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na resmen çağırdık" dedi.

Ukrayna tahılını taşıdığı iddia edilen Rusya bandıralı ABINSK adlı ilk kuru yük gemisi 12 Nisan'da İsrail'in Hayfa kentine ulaşmış ve 15 Nisan'da ayrılmıştı. Ukrayna, İsrail'e söz konusu gemiye el koyması çağrısında bulunmuştu. Geminin 43 bin ton tahıl taşıdığı öne sürülmüştü. Ukrayna, bir Rus gemisinin daha bugün Hayfa'ya Ukrayna tahılı taşıdığını açıkladı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı