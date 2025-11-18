Ukrayna'nın Lideri Zelenskiy Yarın Türkiye'de

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın Türkiye'ye gelmesi ve Ukrayna ile yapılacak toplantılara katılması bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Zekenskiy, "Yarın Türkiye'de toplantılar yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz" dedi. Zelenskiy'in açıklamasının ardından ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da yarın Türkiye'ye gelmesinin planlandığı kaydedildi. Witkoff'un Türkiye'de yapılacak toplantılara katılması bekleniyor.

Moskova ve Kiev arasında Temmuz ayında İstanbul'da yapılan görüşmelerden bu yana henüz yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilmedi. İstanbul'da görüşmeler yapan Rus ve Ukrayna tarafı, bu görüşmeler sonucu binlerce mahkum takası ve askerlerin cesetlerinin iadesi gerçekleştirildi. - WASHINGTON