Ukrayna'ya Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor

Ukrayna'ya Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'ın Orta Doğu'daki dron saldırılarına karşı ABD'ye destek vermek amacıyla uzmanlar göndereceklerini açıkladı. Uzmanlar, bölgedeki sivilleri ve ABD askerlerini koruma amaçlı görev alacak.

İRAN'A KARŞI UZMAN GÖNDERECEKLER

Zelenskiy, "Orta Doğu'daki sivillere ve belirli ülkelerde görev yapan ABD askerlerine nasıl yardım edilebileceğine dair bazı mesajlar aldık. Cevabımız şu oldu: Uzmanlar göndereceğiz ve onları korumak için gereken her şeyi sağlayacağız. Şu anda ayrıntılı konuşmak için henüz çok erken. Haftaya, uzmanlar sahaya indiğinde, durumu değerlendirecek ve yardım sağlayacaklar çünkü hemen yardım edebilecek kapasiteyle gidiyorlar. Biz de buna göre hareket edeceğiz" dedi.

Ukrayna'nın Rusya'nın 4 yılı geride bırakan savaşta topraklarına yönelik saldırılarda sık sık İran dronlarını kullanması nedeniyle söz konusu dronlara karşı büyük tecrübe edindiği biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
