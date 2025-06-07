Ukrayna İle Esir Takası Belirsiz Süreye Ertelendi

Ukrayna İle Esir Takası Belirsiz Süreye Ertelendi
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Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky, Ukrayna'nın savaş esirleri takasını ve cenazelerin kabulünü beklenmedik şekilde belirsiz bir süre ertelediğini duyurdu. İstanbul'daki müzakerelerde her iki taraf arasında daha fazla esir takası için anlaşma sağlanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky, Ukrayna'nın savaş esirlerinin değişimini ve hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin kabulünü beklenmedik şekilde belirsiz bir süre ertelediğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky, İstanbul'da gerçekleştirilen Ukrayna müzakerelerine dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinsky, "Rus tarafı İstanbul anlaşmalarına tam uyum içinde 6 Haziran'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 6 binden fazla askerin cenazesinin Ukrayna'ya gönderilmesi, ayrıca yaralı ve ağır hasta savaş esirleri ile 25 yaş altı savaş esirlerinin takası için çalışmaları başlattı. Bin 212 Ukrayna askerlerinin cenazesi, soğutmalı kamyonlarla takas alanına ulaştı. Geri kalanlar da yolda. Ayrıca takasın başlatılması amacıyla yaralı, ağır hasta ve genç kategorilerindeki 640 savaş esirinin yer aldığı ilk liste Ukrayna'ya teslim edildi" ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı irtibat grubunun Ukrayna sınırında olduğunu belirten Medinsky, "Ancak Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulü ve esir takasını beklenmedik şekilde belirsiz bir süreyle erteledi. Ukrayna grubu nedense takas alanına bile gelmedi. Sundukları gerekçeler farklı ve oldukça tuhaf. Kiev'i takvime ve varılan tüm anlaşmalara sıkı sıkıya uymaya ve takasa derhal başlama çağrısında bulunuyoruz. Anlaştığımız gibi her iki taraftan bin 200 askere ülkelerine dönme fırsatı verilsin. Biz sahadayız. Çalışmaya hazırız. Uluslararası televizyon kanalları, haber ajansları ve muhabirler gelip her şeyi kendi gözleriyle görebilir. Rusya her zaman sözünü tutar" dedi.

Esir takasının devamında anlaşma sağlanmıştı

Rusya ve Ukrayna, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da düzenlenen ikinci tur görüşmelerde en genç ve en ağır yaralılar olmak üzere daha fazla esir takası yapılması ve 12 bin askerin naaşlarının teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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