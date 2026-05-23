Ukrayna, NATO Zirvesi'nden destek bekliyor

UKRAYNA Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mischenko, "Türkiye'nin, NATO Zirvesi kapsamında NATO'nun Ukrayna'ya yönelik desteğinin daha da artırılmasına katkı sağlayacağını umuyoruz. Bu nedenle bu zirveye çok büyük bir dikkat ve özenle hazırlanıyoruz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mischenko, Ukrayna Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu ortaklığında Türk basın mensuplarına yönelik düzenlenen basın turu kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Mischenko, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe öğrendiğini belirterek, kariyerinin bir bölümünün Türkiye'de geçtiğini ve Türk tarihi konusunda araştırmalar yaptığını belirtti.

'MÜZAKEREYE HAZIR OLDUĞUNA DAİR ADIM ATMIYOR'

Türkiye'nin askeri müttefik, siyasi partner, stratejik ortak ve dost bir ülke olduğunu aktaran Mischenko, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ise dünyada saygın, önemli ve gerçekten etki gücüne sahip liderler arasındadır. Türkiye Cumhurbaşkanı, Kırım ve Donbas'ın Rus işgalinin kabul edilemezliğini ilk vurgulayanlardan. Bu bizim Türkiye ile iş birliğimizin en önemli prensiplerinden biridir. Bu sebeple Türkiye'de olası bir müzakere konusunda kesinlikle hazırız, kabul ediyoruz. Devlet Başkanımız, Putin ile olacak olası görüşme için de Türkiye'ye işaret etmişti. Ancak bu müzakerelerin temeli, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı ilkesinden hareketle başlamalıdır. Barışın kalıcı olup olmayacağı garantilere bağlıdır. Bu nedenle, uluslararası arenada en etkili aktörlerle birlikte güvenlik garantilerini ayrıca çalışıyoruz. Bu söz konusu garantiler, bunları sunan devletlerce de bir onay sürecinden geçmelidir. Ukrayna için kırmızı çizgi, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin çiğnenemez olduğu gerçeğidir. Ukrayna'nın talebi; bütün askeri rehinelerin, esirlerin değişimi, Ukrayna'nın yeniden inşasının saldırgan devletin kaynaklarıyla yapılması. Halihazırda zaten kurulmuş olan mahkemenin de saldırganın uluslararası hukuk kurallarına uygun ve hak ettiği şekilde yargılanacağının da temeli ve işleme yolu olacağını umuyoruz. Ancak maalesef halihazırda Putin'in kendisi, müzakereye hazır olduğuna dair bir adım atmıyor" diye konuştu.

'UMUDU OLURSA MÜZAKEREYE OTURMAZ'

Mischenko, temmuz ayında Türkiye'de gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne atıfta bulunarak, "Şöyle bir gerçek var; Putin küçük olsa bile Ukrayna'yı savaşta yenebileceğine ilişkin umuda sahip olursa, barış müzakere masasına asla oturmaz. Günümüz dünyasında Rusya'ya karşı direnişe ortak bir destek var. Sadece ülkelerin siyaset sistemleri, kimisi cumhuriyet, kimisi de meclis daha ağırlıklı karar verme süreçleri, bürokratik düzenlemeler ile NATO gibi büyük ve çok taraflı bir kurumdan hızlı karar çıkmasını engellese de ortak niyetin var olduğu gerçeğini çiğnemiyor. Bu Ukrayna'yı desteklemek amacıyla yardım ve aracılık teklif eden liderlerin saygınlığı ve etki gücüyle alakalı. Tam da bu nedenle aslında bizim beklentimiz ve yönümüz bir sonraki NATO zirvesinde. Bizim acımızı paylaşan bir halk, müttefikimiz, stratejik partnerimiz olarak Türkiye'nin, gerçekleşecek bu NATO zirvesi kapsamında cephedeki gerçekliğin de dikkate alınarak ve dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde, NATO'nun Ukrayna'ya yönelik desteğinin daha da artırılmasına yönelik katkı sağlayacağını umuyoruz. Bu nedenle bu zirveye çok büyük bir dikkat ve özenle hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı