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Ukrayna'nın yeni başbakanı Naftogaz CEO'su Sergii Koretskyi oldu

Ukrayna'nın yeni başbakanı Naftogaz CEO'su Sergii Koretskyi oldu
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Ukrayna parlamentosu, Devlet Başkanı Zelenskiy'in başbakanlık için önerdiği Naftogaz CEO'su Serhiy Koretskyi'yi onayladı. Koretskyi, kış hazırlıkları ve AB üyeliği hedeflerini vurguladı.

Ukrayna parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başbakanlığa enerji şirketi Naftogaz'ın lideri Serhiy Koretskyi'yi atama teklifini onayladı.

Ukrayna parlamentosunda yeni başbakan için oylama düzenlendi. Ukrayna ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Naftogaz'ın CEO'su Serhiy Koretskyi, 450 sandalyeli parlamentoda 289 milletvekilinin "evet" oyunu alarak ülkenin yeni başbakanı oldu. 48 yaşındaki Koretskyi, parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada önceliklerinin ülkeyi kışa hazırlamak, ekonomik istikrar için işletmeleri desteklemek, ortaklarla iş birliğini güçlendirmek ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine giden yolda ilerleme kaydetmek olduğunu söyledi.

Enerji sektöründeki çeşitli şirketlerde yönetici ve üst düzey yönetim pozisyonlarında bulunan Koretskyi, Mayıs 2025'ten bu yana Naftogaz Grubu'nun CEO'su olarak görev yapıyordu. Ukrayna parlamentosu, 14 Temmuz'da Başbakan Yulia Svyrydenko'nun istifasını onaylamıştı. Devlet Başkanı Zelenskiy, başbakanlığa Koretskyi'yi önermişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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