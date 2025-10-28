AK Parti Sinop İl Başkanı: 'Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Milletimizin Umudu Olacağız'

AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletimizin umudu olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Sinop İl Başkanlığı Ekim Ayı Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda, teşkilatın son dönemde yürüttüğü çalışmalar, ziyaretler, üye çalışmaları ve saha organizasyonları ele alındı. Katılımcılar, ilin genel durumu üzerine değerlendirmelerde bulunarak önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve planlamaları görüştü.

İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada teşkilatın birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Bizler, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletimizin umudu olmaya devam edeceğiz. Bu davaya gönül veren tüm teşkilat mensuplarımıza, kadınlarımıza ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Toplantımızın ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - SİNOP