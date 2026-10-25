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UBP divanı yaklaşık 17 itirazı değerlendirip oyların yeniden sayılmasına karar verdi

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KKTC'de UBP'nin 6 Aralık seçimleri öncesi düzenlediği adaylık seçiminde sonuçlar, yaklaşık 17 itiraz nedeniyle açıklanamadı. Parti divanı oyların yeniden sayılmasına karar verdi; adayların kesin sıralaması ise henüz netleşmedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde düzenlediği milletvekili adaylığı belirleme ve sıralama seçimlerinde itirazlar nedeniyle sonuçlar açıklanamadı. Aday adaylarından gelen yaklaşık 17 itirazı değerlendiren parti divanı, oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde düzenlediği milletvekili adaylığı belirleme ve sıralama seçim sonuçları itirazlar nedeniyle açıklanmadı.

Seçim sonuçlarına ilişkin yaklaşık 17 itirazı değerlendiren parti divanı, oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı. İtirazlar nedeniyle milletvekili adaylarının kesin sıralaması açıklanamazken, yeniden sayım işleminin bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Sandıklar tartışma konusu oldu

Aday adaylarının itirazlarının ardından seçimlerde kullanılan sandıklar da tartışma konusu oldu. Oyların yeniden sayılması kararıyla birlikte gözler divan tarafından yürütülecek işlemlere çevrildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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