UAEA: "Natanz'da hasar var"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Mevcut en son uydu görüntülerine dayanarak, UAEA artık İran'ın yer altındaki Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nin giriş binalarında yakın zamanda meydana gelen bazı hasarları teyit edebilmektedir" denildi.

ABD ve İsrail ortaklığında İran'a cumartesi günü başlatılan saldırılar nükleer tesislerde hasar olup olmadığı sorularını ortaya çıkardı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) bugün yapılan açıklamada, İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde kısmi hasar meydana geldiği doğrulandı. Açıklamada, "Mevcut en son uydu görüntülerine dayanarak, UAEA artık İran'ın yer altındaki Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nin giriş binalarında yakın zamanda meydana gelen bazı hasarları teyit edebilmektedir. Herhangi bir radyolojik sonuç beklenmiyor. Haziran ayındaki çatışmalarda ciddi şekilde zarar görmüş olan yakıt zenginleştirme tesisinin kendisinde ilave bir etki tespit edilmemiştir" denildi.

İran, ABD ve İsrail'i suçlamış, ajans "işaret yok" demişti

İran, ABD ve İsrail'i İsfahan eyaletindeki Natanz tesisine yeniden saldırı düzenlemekle suçlamıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, dün yapılan açıklamalarda nükleer tesislerin vurulduğuna dair bir işaret bulunmadığını duyurmuştu. 1 ve 2 Mart tarihlerinde çekilen yeni uydu görüntüleri ise tesis yerleşkesi içinde bulunan birkaç binanın hasar gördüğüne işaret etmişti. Natanz'daki nükleer tesis, haziran ayında İsrail ve İran arasında yaşanan ve sonradan ABD'nin de dahil olduğu 12 günlük savaşta başlıca hedeflerden biri olmuştu. - VİYANA

