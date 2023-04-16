Tütüncü, AK Partili gençlerle sahur yaptı

Ak Parti Antalya İl Gençlik Kolları'nın sahur programında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, " Ak Parti, Türkiye'nin çok farklı kesimlerinden oy almayı başarmış bir partidir. Her seçimde gençlik kollarımızın çok büyük katkısı olmuştur" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya geldi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki sahur programına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri, AK Parti Antalya Milletvekilleri adayları, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti'nin mevcut İl, İlçe gençlik kolları başkanları ve bugüne kadar görev yapmış gençlik kolları başkanları ve üyeler katıldı. Gençlik kollarına bugüne kadar emek vermiş tüm yol arkadaşlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Tütüncü, "Tam 22 yıl önce sayın bakanımla birlikte kurmuş olduğumuz teşkilatta, bakanımız bize itimat etti, güvendi yol arkadaşlığımız o zaman başladı. Biz o dönmede sayın bakanımızla sohbet etmekten, gençler olarak onunla söyleşmekten çok büyük bir haz duyardık. Bugün yine o hazzı aynı şekilde yaşıyor olmak çok büyük bir kazanç" dedi.

AK Parti teşkilatının günden güne güçlendiğine değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Tıpkı Türkiye'miz gibi Türkiye'mizde güçlenerek dünya sahnesinde bambaşka bir güç haline dönüşerek yoluna devam ediyor "diye konuştu.

"AK parti, çok farklı kesimlerden oy alan parti"

Çok önemli bir seçimin arifesinden olunduğunun altını çizen Başkan Tütüncü, "Her seçimde gençlik kollarımızın çok büyük katkıları olmuştur. Her seçimde de gençlik kolların düşen misyon farklıdır. Bu seçimlerde şimdi biz bu kadar seçimleri başarmış bir teşkilat olarak, Türkiye'nin çok farklı kesimlerinden oy almayı başarmış bir partiyiz" dedi.

"Enerjimizle muhteşem bir ekibiz"

Başkan Tütüncü, toplumun yüzde 70 kesiminin hayatında bir kez AK Partiye oy verdiğini hatırlatarak, "Takım kaptanımız başımızda olduğu sürece, il başkanımızın milletvekillerimizin enerjisi olduğu sürece biz gençlik kollarıyla muhteşem bir ekip olarak bu seçimlerde var olacağız ve inşallah Türkiye'nin demokrasi mücadelesine Türkiye'nin istikbal mücadelesine hep birlikte omuz vereceğiz. 14 Mayıs akşamı Antalya'mızdan sayın bakanımızın önderliğinde Cumhurbaşkanımıza güçlü bir selamı göndermek ve burada en büyük katkıyı gençlik kollarımızın sunduğunu görmektir" diye konuştu. - ANTALYA