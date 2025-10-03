Haberler

Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rüşvet soruşturmasında tutuklanıp görevden alınan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti. Kara açıklamasında, "Maalesef, Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda "üyeliğimi askıya alarak" beni gözden çıkardı." diyerek CHP'ye tepki gösterdi.

Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevden alınan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti. Partisinin kendisini gözden çıkardığını iddia eden Kara, CHP'lilere küs olmadığını söyledi.

Kara açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Değerli Manavgatlı hemşehrilerim, değerli dostlarım,

Bugün itibariyle ata ocağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum.

Maalesef, Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda "üyeliğimi askıya alarak" beni gözden çıkardı. Bu kararı yaşanan olağanüstü gelişmeler gereği olgunlukla karşılamıştım. Ancak süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için "masumiyet karinesi" nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir.

Partime ve partililerime küs değilim. Tepkim merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda beni feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yöneliktir.

Ben Niyazi Nefi Kara olarak yargılama sürecinin sonunda aklanıp Manavgat sokaklarında alnı ak ve başı dik yürümeye devam edeceğim. Aynı göğün altında çok yakında yeniden buluşmak üzere.

Sizleri çok seviyorum."

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti

Megakente 3 yeni başsavcı! Özellikle bir atama dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ufuk Bayraktar'a 11 yıla kadar hapis talebi

Mekan basıp haraç istemişti! Talep edilen ceza belli oldu
Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp 'Dürümflasyon' hesabı yaptı

Elinde tavuk dürümle kürsüye çıktı, yeni ekonomi kavramı türetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.