Tutak Kaymakamı Köyleri Ziyaret Etti

Ağrı'nın Tutak ilçesindeki Otluca ve Yukarı Köşk köylerini ziyaret eden Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, köy sakinleriyle görüşerek sorunları dinledi. Daha sonra ise köy okullarını ziyaret eden Kaymakam Adıbelli, öğrencilerle sohbet etti ve hediyeler verdi.

Ağrı'nın Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, ilçedeki Otluca ve Yukarı Köşk köylerinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Adıbelli, köylerdeki okulları da ziyaret ederek öğrencilerle ilgilendi.

Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, kurum amirleri ile birlikte köy ziyaretleri kapsamında Otluca ve Yukarı Köşk köylerine gitti. Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Kaymakam Adıbelli, köylerin sorunları ve çözüm yolları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Adıbelli, daha sonra Otluca ve Yukarı Köşk İlkokullarını ziyaret etti. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Adıbelli, onlara hediyeler verdi. Okul yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Adıbelli, köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. - AĞRI