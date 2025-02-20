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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras'a yurt dışına çıkış yasağı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras'a yurt dışına çıkış yasağı
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'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, adliyede ifade verdi. İfadeleri sonrası mahkemeye sevk edilen Turan ve Aras yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, Savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat tarihindederneğin genel kurulunda sarf ettikleri sözler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

ARAS 3 SAAT, TURAN 1 SAAT İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında şüpheliler Turan ile Aras, ifade vermek üzere polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada Savcılığa getirilen şüpheli Aras yaklaşık 3 saat ifade verirken, şüpheli Turan ise yaklaşık 1 saat ifade verdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Şüpheliler Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkan Turan ve Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Genel Kurulu'nda konuşan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti. Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalarla ilgili olarak, "Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor" diye konuşmuştu.

Aras, 6 Şubat depremleri ve Kartalkaya yangını konusunda da yeterli denetimin olmaması ve "sistem bozukluğu" eleştirisini getirdikten sonra, "Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir" ifadesini kullanmıştı.

Soruşturma kararının ardından TÜSİAD'dan yapılan ikinci açıklamada, "Doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz, bu ülkeye karşı sorumluluğumuz." ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu açıklamaları sonrasında TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında konuyla ilgili, "TÜSİAD'ın haddi ziyadesiyle aşan provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce demokrasilerde hiç kimse eleştiren azade değildir. Tutarlı yapıcı olması halinde eleştirilere kulağımızı tıkamadık tıkamayız" demişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras için karar verildi
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

burnunu herseye sokuyor otur işinle uğraş patron müsvettesi

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Haber YorumlarıAlpha null:

Siyasetçi mi iş adamı mı bu türk kılığına girmiş ecnebiler

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Haber YorumlarıHuseyin Aydemir:

padisahim cok yasa diyeceksiniz lan dumbukler.ogrenemedinizmi

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Haber YorumlarıOğuz Arslan:

Bir şey olmaz. Suçları yoksa çıkarlar. Kusura bakmasınlar. Ülkede adaletsizlik kendilerine dokununca adaleti hatırlayan insanlar olduğu sürece demokrasi gelişmez

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Haber YorumlarıErol Birol :

İleri Demokrasi dedikleri herhalde budur birgün herkes hak ettiğini yaşayacaktır. Biat etmeyenler bertaraf ediliyor.

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Haber Yorumlarıufo:

sarı öküzü verirseniz sonuç bu olur yıllardır üyeniz hacı boydağa zulüm yapılıyor malları gasbediliyor sesiniz çıkmadı sıra size geldi ama ses çıkaracak kimse malesef kalmadı bütün basına da el konuldu

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Haber YorumlarıEyubi:

Türkiye en büyük iş adamların bir tanesi yurt dışına çıkma yasağı al sana demokrasi

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Haber YorumlarıÖmer:

Güç Eroğan' da, herkes sayın Erdoğan'a tapacak ve biat edecek.

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Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

YORUMSUZ.........

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Haber YorumlarıZaferbiryol3458 null:

moderin zengin eşkiyalar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme12
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