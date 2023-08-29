Türkmenistan Meclisi ve ABD Kongresi Temsilcileri Arasında Görüşme Gerçekleştirildi

Türkmenistan Meclisi üyeleri ile ABD Kongresi temsilcileri, başkent Aşkabat'ta bir araya gelerek hükümetler arası diyaloğun geliştirilmesine katkıda bulunan parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirtti.

Türkmenistan Meclisi üyeleri ile ABD Kongresi temsilcileri, başkent Aşkabat'ta bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkmenistan Devlet Haber Ajansı'nın (TDH) haberine göre Türkmen vekiller ile ABD Kongresi temsilcileri, Türkmenistan Meclisi'nde bir araya geldi.

Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova, burada yaptığı konuşmada, hükümetler arası diyaloğun geliştirilmesine katkıda bulunan parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Gulmanova, ulusal parlamentonun yapısı ve yeni reformların uygulanmasını amaçlayan yasama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ABD Kongresi temsilcileri ise Türkmenistan'ın pozitif tarafsızlık politikasının önemine vurgu yaptı.

Taraflar, ikili ve çok taraflı Türkmenistan-ABD ilişkilerinin seviyesine büyük değer verdiklerini, çok yönlü işbirliğine yeni bir ivme kazandırmayı planladıklarının altını çizdi.