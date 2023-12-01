Türkmenistan Küresel Metan Taahhüdüne Dahil Oldu

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, ülkesinin 'Küresel Metan Taahhüdü'ne dahil olduğunu duyurdu. Berdimuhamedov, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkmenistan'ın küresel iklim değişikliğine tam katılımının örneği olduğunu belirtti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, ülkesinin "Küresel Metan Taahhüdü"ne dahil olduğunu duyurdu.

Türkmenistan gazetesinin haberine göre, Berdimuhamedov, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) konuştu.

Türkmen lider Berdimuhamedov, mevcut toplantıyı iklim değişikliği konusundaki uluslararası stratejinin ilerletilmesinde bir aşama olarak gördüğünü, Türkmenistan'ın bu çerçevede ortaya konan girişimleri uygulama konusunda kararlı ve tutarlı olduğunu ifade etti.

BM'nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki RIO+20 Konferansı'ndan başlayarak diğer önemli forumlarda da belirleyici bir konuma sahip olduğunu ifade eden Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın Paris Anlaşması'na katılımını ve atmosfere metan emisyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalarını ülkesinin küresel iklim değişikliğine tam katılımının örneği olduğunu belirtti.

Türkmenistan Çevre Koruma Bakanlığı ile BM Çevre Programı arasında 13 Kasım'da imzalanan Mutabakat Zaptı'nın gerekliliğini vurgulayan Berdimuhamedov, imzalanan belgeyi, Orta Asya'da iklim değişikliğiyle ilgili bölgesel bir teknoloji merkezinin açılmasının ilk adımı ve önemli bir yasal dayanağı olarak değerlendirdi.

Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın "Küresel Metan Taahhüdü"ne dahil olduğunu duyurdu.

Küresel Metan Taahhüdü, 2021'de Avrupa Birliği ve ABD tarafından COP26'da başlatıldı. Taahhüde katılan katılımcılar, küresel metan emisyonlarını 2030'a kadar 2020 seviyelerinden en az yüzde 30 azaltmaya yönelik kolektif bir çabaya katkıda bulunmak için gönüllü eylemlerde bulunmayı kabul ediyor.