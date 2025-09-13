Türkiye Yüzyılı'nın İnşasında Gençler Önemli Rol Oynayacak

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI SİZLERLE İNŞA EDECEĞİZ'

Bakan Göktaş, Aybüke Yalçın'ın meslektaşlarıyla da sohbet etti. Türkiye'nin önemli bir sürecin içinde olduğuna dikkat çeken Göktaş, "Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. 'Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle inşa edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde çocuklarımızın güvenle okuduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye'yi sizlerle beraber inşa edeceğiz. Terörün gölgesindeki bu süreci sizler yaşadınız, kardeşleriniz yaşamasın istiyoruz. Hepinizin vatana ve millete hayırlı görevler yapmanızı diliyorum. Bir zamanlar terörün gölgelediği yerlerde bugün özgüven ve başarıyla büyüyen gençler var. Her bir gencimiz hayallerine ulaşana, güvenli bir geleceğe kavuşana kadar 'Terörsüz Türkiye' hedefimize kararlılıkla ilerleyeceğiz. Şehidimizi rahmetle anıyor, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Bakan Göktaş, buluşmada Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın ve annesi Zehra Yalçın ile de görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Batman Kozluk'tan gelen öğretmenler Aybüke Yalçın'ın sesiyle hafızalarda kalan Mağusa Limanı türküsünü söylerken duygusal anlar yaşandı.