Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarına zırhlı araç konuşlandırılmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Politika Haberleri Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarına zırhlı araç konuşlandırılmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarına zırhlı araç konuşlandırılmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Tam Gemi Şok Denemeleri Yunanistan Tragger Türkiye Politika Haberler

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