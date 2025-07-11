Türkiye ve Suudi Arabistan Savunma Sanayi İş Birliği Gözden Geçirildi

Türkiye ve Suudi Arabistan Savunma Sanayi İş Birliği Gözden Geçirildi
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Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Talal Bin Abdullah Bin Turki Al Otaibi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında savunma sanayi ve Ar-Ge iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan projeleri değerlendirdi.

SAVUNMA Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Riyad'da Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Talal Bin Abdullah Bin Turki Al Otaibi ile görüştü.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Talal Bin Abdullah Bin Turki Al Otaibi ile bir araya geldi. Görüşmede; Türkiye ve Suudi Arabistan arasında savunma sanayi ve Ar-Ge alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi ile bölgesel istikrara katkı sağlayacak projeler gündeme geldi. Türkiye, savunma sanayiindeki mühendislik kabiliyetlerini, dost ülkelerle ortak akıl çerçevesinde paylaşarak güçlü ve sürdürülebilir iş birliklerine imza atıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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