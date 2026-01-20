Haberler

Ankara'da Türkiye-Özbekistan stratejik iş birliği masaya yatırıldı

Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 4. toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantıya iki ülkenin bakanları ve istihbarat başkanları katıldı, iş birliği konuları üzerinde duruldu.

Türkiye- Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 4. toplantısı Ankara'da düzenlendi. Toplantıya iki ülkeden dışişleri, savunma, içişleri bakanları ve istihbarat başkanları katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye- Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 4. Toplantısı'na katıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov'un eş başkanlığında yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki iş birliğinin çeşitli boyutlarıyla ele alındığı kaydedildi. Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de iştirak etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
