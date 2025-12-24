Haberler

Bakan Tekin, KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya geldi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki eğitim işbirliğini geliştirmek amacıyla bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'ta gerçekleşen görüşmede eğitim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, iki ülke arasında eğitim alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, mevcut eğitim işbirliklerinin geliştirilmesi, çağın modern gerekleri ile ülkelerin yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çağdaş eğitim anlayışına ulaşılmasına yönelik ortak faaliyetlerin artırılmasında mutabakata varıldı.

Görüşmede, Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Tekin, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü tarihi bağlar, ortak kültürel miras ve gönül birliğinin, eğitim alanında geliştirilen işbirlikleriyle pekiştiğini vurguladı.

Tekin, Türkiye ile KKTC'nin iki kardeş devlet, iki kardeş toplum olduğuna ve iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerinin özellikle eğitim yoluyla güçlenmesine verdikleri öneme dikkati çekerek, "Birlikte güçleneceğiz, bunun temelleri de eğitimle atılacak. Bu konuda çok istikrarlı bir ilişki sürdürüyoruz. Karşılıklı olarak bu dostluğu geliştirmek için üstümüze düşeni yapmaya çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC'de ekim ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini anımsatan Tekin, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çavuşoğlu da uzun zamandır birlikte çalışarak milli hedefler ortaya koyduklarını belirterek bu hedeflere giderken bilgi, imkan ve vizyon paylaşımında bulunduklarını söyledi.

Eğitim alanında imzalanan işbirliği protokolünün gözden geçirilmesi ve dayanışma geliştirilmesiyle ilgili rutin toplantılar yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, öğrenci ve öğretmenlerin yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması, altyapıların paylaşılması ve hizmet içi kurslar konusunda karşılıklı desteklerle ilgili fikir alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, MEB'e kendilerine verdiği destekler için teşekkür etti.

Görüşmeye Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket de katıldı.

