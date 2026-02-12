Bakan Memişoğlu, Karadağ Sağlık Bakanı Vojislav Šimun ile görüştü

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Karadağ Sağlık Bakanı Vojislav Šimun ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık makamında gerçekleştirilen görüşmede; iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliği imkanları ele alındı. Karadağ heyetine, Bakanlık bürokratlarımız tarafından ülkemizin sağlık sistemine ilişkin sunumlar da yapıldı. Toplantılarda özellikle; ilaç ve tıbbi cihaz temini alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, iki ülke arasındaki tedarik ve koordinasyon mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi ve Türkiye'deki kamu hastaneleri ile sağlık turizmi iş birliği modelinin oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Karadağ heyeti ziyaret kapsamında Bilkent Şehir Hastanesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı" ifadelerine yer verildi.