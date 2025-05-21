Türkiye ve ABD, Suriye'de Güvenlik İş Birliğini Artırma Kararlılığında

Türkiye ve ABD, Suriye'de Güvenlik İş Birliğini Artırma Kararlılığında
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Türkiye ve ABD, Suriye'de güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla iş birliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladılar. Washington'da düzenlenen Suriye Çalışma Grubu toplantısında, iki ülkenin Suriye'deki koşullar üzerine ortak öncelikleri ele aldıkları bildirildi.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliğini artırma kararlılığını bir kez daha teyit etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD'li mevkidaşı Christopher Landau başkanlığındaki heyetler, Washington'da düzenlenen Suriye Çalışma Grubu toplantısında bir araya geldi.

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de düzenlenen toplantıya Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Sedat Önal ile ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack Jr. da katıldı. Toplantı, Türkiye ve ABD arasındaki kurumsal iş birliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilirken, iki ülke arasındaki Suriye diyaloğunun üst düzeyde sürdürülmesinin önemi vurgulandı. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Türkiye ve ABD, Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda iş birliği ve koordinasyonu, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump'ın ortaya koydukları çerçevede artırmaya kararlıdır." ifadesi yer aldı.

Yaptırımların kaldırılması ve terörle mücadele masadaydı

Görüşmelerde, Suriye'ye ilişkin ortak öncelikler ele alındı. Bu kapsamda, Başkan Trump'ın talimatları doğrultusunda yaptırımların kaldırılması süreci ile terörizmin her türlü biçimi ve tezahürüne karşı müşterek mücadele konusu detaylı şekilde değerlendirildi. Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve ülkenin terör örgütlerine sığınak sağlamayan bir yapıya kavuşturulmasının, hem bölgesel güvenlik hem de refah açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

"Yerinden edilmiş milyonlarca Suriyeli evlerine dönebilecek"

Ortak açıklamada ayrıca, Türkiye ve ABD'nin Suriye konusunda istikrarlı, komşularıyla barış içinde yaşayan ve siyasi birliğini koruyan bir vizyonu paylaştığı belirtildi. Açıklamada, "Bu vizyon, yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönmesine de imkan verecektir." denildi. Toplantının, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın sahadaki sorunlara çözüm üretme noktasında somut bir adım olduğu kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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