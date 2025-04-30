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Türkiye, Suriye'deki Hava Saldırılarının Sona Ermesi Gerektiğini Vurguladı

Türkiye, Suriye'deki Hava Saldırılarının Sona Ermesi Gerektiğini Vurguladı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini belirtti. Suriye'deki yerel unsurlar arasında diyalog ve sağduyu ile yaşanan şiddet eylemlerinin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin güneyinde yaşanan gelişmelere ilişkin, " İsrail'in Suriye'deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir" dedi.

Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Suriye'nin güneyinde yaşanan şiddet eylemlerinin, Suriye yönetimi ile bölgedeki yerel unsurlar arasında diyalog ve sağduyu yoluyla sona erdirileceğine ve olaylarda rolü olan kişilerin adalet önüne çıkarılacağına inancımız tamdır. Suriye'nin bu hassas döneminde, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun üzerine düşen görev, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamak ve toplumsal uzlaşı yolunda atılan adımları desteklemektir. Bu çerçevede, İsrail'in Suriye'deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir. Türkiye, Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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