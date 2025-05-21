Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, saldırıyı kınadı ve terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında, çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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