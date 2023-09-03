Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Kamu Diplomasisi Bakanı Galit Distel-Atbaryan ile görüştü

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Kamu Diplomasisi Bakanı Galit Distel-Atbaryan ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri ve iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesi konularını ele aldı.