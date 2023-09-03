Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Kamu Diplomasisi Bakanı Galit Distel-Atbaryan ile görüştü
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Kamu Diplomasisi Bakanı Galit Distel-Atbaryan ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri ve iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesi konularını ele aldı.
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Kamu Diplomasisi Bakanı Galit Distel-Atbaryan ile görüştü.
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Torunlar'ın Galityan'ı ziyaret ettiği belirtildi.
Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla İsrail'de düzenlenebilecek etkinlikler ve iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesinin ele alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Enes Canlı - Politika