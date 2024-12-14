Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Yeniden Faaliyete Geçti

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti. Büyükelçilik bahçesinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibi, diplomatik misyonların bulunduğu Ravda Meyda yakınlarında yer alan Türk Büyükelçiliği'ne geldi. Büyükelçilik bahçesinde Türk bayrağı göndere çekildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

Faaliyetlerini 2012'de durdurmuştu

Şam Büyükelçiliği, Beşar Esad rejiminin barışçıl göstericilere karşı şiddet uyguladığı dönemde bir süre hizmet verdikten sonra 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükelçilik çalışanları Türkiye'ye dönmüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada, Şam Büyükelçiliği'nin 14 Aralık'tan itibaren faaliyete geçeceğini duyurmuştu. - ŞAM