MSB: Türkiye, NATO'nun En Önemli Unsurlarından Biridir
MSB, Malatya'da konuşlandırılan patriot sistemleri aracılığıyla Türkiye'nin NATO'daki stratejik önemine dikkat çekti. Türkiye, güçlü ordusu ve jeostratejik konumuyla, İttifakın güneydoğu kanadında kritik bir rol oynamaktadır.
MSB: ( Malatya'da konuşlandırılan patriot sistemine ilişkin) NATO, müttefik ülkelerin hava sahalarını ve topraklarını koruma iradesine sahip bir güvenlik ittifakıdır; Türkiye ise jeostratejik konumu, güçlü ordusu ve İttifakın güneydoğu kanadındaki kritik rolüyle bu yapının en önemli unsurlarından biridir. Atılan bu adımlar; hem Türkiye'nin hem NATO'nun savunma, caydırıcılık ve müttefik dayanışması anlayışıyla, ortak güvenliğini tahkim etmeyi amaçlamaktadır.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı