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Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, CHP'li belediyenin açılış töreninde "AK Parti İl Başkanlığımızı da bu tip programlara davet edelim" sözleriyle gündem oldu. Tepki çeken açıklama, "Vali siyaset yapıyor" eleştirilerine yol açtı.

Afyonkarahisar'da CHP'li belediye tarafından açılan Patiköy Mama Üretim Tesisi'nin açılış töreninde konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yaptığı çağrıyla sosyal medyada gündem oldu. Törende konuşan Yiğitbaşı, "AK Parti İl Başkanlığımızı da bu tip programlara davet edelim" ifadelerini kullandı.

"BİRLİK AÇISINDAN BUNU İSTEYEBİLİR AMA..."

Valinin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcıdan eleştiri geldi. Görüntülerin altına "Vali siyaset yapıyor", "Yok artık", "Birlik açısından bunu isteyebilir ama böyle söylemek etik değil" gibi yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar ise kamu görevlilerinin siyasi tarafsızlığını koruması gerektiğini vurguladı.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak 2022 yılında Afyonkarahisar Valiliği görevine atanmıştır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında akademik geçmişe sahip olan Yiğitbaşı, yüksek lisans ve doktorasını iletişim ve aile çalışmaları üzerine tamamlamıştır. Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Akademik çalışmalarının yanı sıra, aile yapısı, medya ve toplumsal dönüşüm üzerine araştırmalarıyla da tanınır. Görevi süresince kadın, aile ve sosyal hizmetler konularında çeşitli projelere öncülük etmiştir.

Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıSktgdn:

Zaten bütün valiler akp nin valisi, hiç şaşırmadım. Tarafsızlık mi defi birisi!

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Haber Yorumlarıanti mizantropist:

Ne diyoruz: Padişahım Çok Yaşa....

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Yorum Beğenme32
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Haber Yorumlarıenginkaya7:

İşte Erdoganin yeni türkiyesi ,, Bugun İran yarın Afganistan ,, Atatürk Cumhuriyeti bunlara 10 numara büyük !!!

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Yorum Beğenme58
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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Bütün valilikler kapatılmalı tüm yetkileri seçilmiş belediye başkanlarına verilmeli madem demokrasi diyoruz hadi bakalım hodri meydan.

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Haber Yorumlarıa.alkan25:

siyasetmi yapıyor güldürmeyin, vali hiç öyle bir şey yapmaz , devletin valisi ( hükümetin il temsilcisi değil) ??????????

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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

vali'YE hanım : "bunun yarını da var..! ne oldum demiyorum,ne olmalıyım diyorum..!" demek istemiş. yalakalık yaparak,yarın için içişleri bakanı veya saraya danışman olmanın hesaplarını yapıyor..!

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Çok görmeyin yandaşlığın gereğini yapıyor ehil olsyani vali yaparsanız olacağı bu

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Haber Yorumlarıerman genç :

Art niyet aramayın Ayrım olmasın Şehir Siyasetçileri arasında parti gözetilmesin birliktelik sağlansın açısından iyi niyetle söylenmiş Ve Valinin görevidir bu bağı sağlamak

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Haber YorumlarıHalit:

haberi yazanlar tarafsız değil dinleyince anlaşılıyor

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Haber Yorumlarıwjmpqcsmp9:

türban değil başörtüsü !

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