Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 37. yılında anma töreni düzenlendi

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 37. yıl dönümünde Gemlik Umurbey Mahallesi'ndeki mezarı başında devlet töreni ile anıldı. Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Bayar ailesi taziyeleri kabul etti.