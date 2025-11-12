Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Toplantısı Ankara'da Başladı
Türkiye- Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı Ankara'da başladı. Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'nin eş başkanlığında gerçekleştiriliyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika