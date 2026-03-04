Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki Türkiye'nin tepkisini iletti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Fidan, görüşmede balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı