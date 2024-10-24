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TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olarak 23 Ekim 2024 tarihinde yapılan hava harekatında 32 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de gerçekleştirilen hava operasyonlarında 32 PKK hedefinin imha edildiğini açıkladı.

"32 HEDEF BAŞARILI ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim 2024'de hava harekatı icra edildi. Teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edildi. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (23)

albatros :

her terör eyleminden sonra göstermelik operasyon yapmayın! önce içerideki teröristleri temizleyin! ciğerimiz yanıyor...

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7
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İsmail Er:

O hedefler biliniyordu da bu saldırı mı bekleniyordu

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3
yanıtYanıtla
Zamla BOĞUŞANTÜRK:

37 yılımın 30’unu hatırlıyorum desem hep aynı şeyleri söylüyorlar; 1.Zamanlama manidar. 2.Kınıyoruz 2.Hainlere gereken cevap verilecek 4.Kanı yerde kalmadı 5.Şehitlerimize Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz Vs Vs

97
3
yanıtYanıtla
Lavinya:

Bu teröristlerin anlamadığı, Bize zarar vermeye çalıştıkça Biz daha da kenetleniriz. Ve Bizde bu VATAN sevgisi oldukça kaybetmeye, Yok olmaya Mahkumlar.

26
55
yanıtYanıtla
ibrahim ibrahim:

ak partiliyiz ak parti

7
70
yanıtYanıtla
Erkan Can :

madem vuracaktınız terör saldırısı olmadan vursaydınız,göz boyamayı bırakın,apoyu meclise çağırmaya nasıl utanmadığınızdan bahsedin,gencecik şehit kardeşlerimizin ailelerine anlatın derdinizi yüzünüz bile kızarmadan

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4
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Tugberk null:

İnsanda bir onur şeref olur ya . İstifa edin artık .

46
10
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ARSLANOĞLU Hakan:

İhanetin telafisi kahpeliğin bahanesi olmaz. Er ya da geç bedeli olur. Bu saldırıyı yaptıranlar çok ağır bedeller ödeyecektir.

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Ahmet null:

Tepeden ihalarımız ne güzel vurmuş çay eşliğinde pkk terör örgütüne aniden cevap veren ordumuz mit i tebrik ediyorum hızla karşılık vermek saldırının merkezine bomba yağdırmak olayları çok hızlı çözmek büyük devlet göstergesidir

6
15
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Ibrahim Yarbey:

Bu hareketten teröristlerin pkkli olduklarini cikarabilirmiyiz?

4
3
yanıtYanıtla
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