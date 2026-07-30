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Türkiye ile Moldova savunma sanayiinde iş birliğini görüştü

Türkiye ile Moldova savunma sanayiinde iş birliğini görüştü
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Ankara’da düzenlenen toplantıda, Türkiye ile Moldova arasında savunma sanayii alanında iş birliği imkanları ele alındı.

Ankara'da düzenlenen toplantıda, Türkiye ile Moldova arasında savunma sanayii alanında iş birliği imkanları ele alındı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Moldova arasındaki ilk Savunma Sanayii İş Birliği Toplantısı'na Ankara'da ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Görgün, yapıcı istişareleri dolayısıyla Moldova heyetine teşekkür etti.

Alınan bilgilere göre Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Eugeniu Osmochescu ile Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nosatii'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ile Moldova arasında savunma sanayii alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı. Toplantının iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğine kurumsal bir zemin kazandırılması ve ortak çalışma başlıklarının belirlenmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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