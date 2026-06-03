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Bakan Güler, Kamerunlu mevkidaşı Assomo ile bir araya geldi

Bakan Güler, Kamerunlu mevkidaşı Assomo ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nü imzaladı.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo, baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in de hazır bulunduğu heyetler arası görüşme sonrasında Bakanlar Yaşar Güler ve Joseph Beti Assomo, Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nü imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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