Türkiye ile İran arasında sınır güvenlik toplantısı yapıldı

Türkiye ile İran heyetleri arasında gerçekleştirilen sınır güvenlik toplantısı, İran'ın Hoy kentinde yapıldı.

Saray Kaymakamı ve Kapıköy Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Eyüp Gürdal beraberinde 2. Hudut Tabur Komutanı Yarbay Murat Şahin ve 5. Hudut Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Gövce ile birlikte Kotur Hudut Komiseri ve Belesor Hudut Komiseri ile İran'ın Hoy kentinde bir araya geldi. gerçekleşen toplantıda, sınır güvenliğine ilişkin istişarelerde bulunulup akabinde ortak protokol imzalandı. - VAN