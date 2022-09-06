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Türkiye ile Gürcistan arasında siyasi istişareler 7 Eylül'de gerçekleştirilecek

Politika Haberleri

Türkiye ile Gürcistan arasında siyasi istişareler 7 Eylül'de gerçekleştirilecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Gürcistan arasındaki siyasi istişarelerin 7 Eylül'de Gürcistan'da gerçekleştirileceği belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Gürcistan arasındaki siyasi istişarelerin 7 Eylül'de Gürcistan'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Bakanlıktan, Türkiye ve Gürcistan arasında gerçekleştirilecek siyasi istişarelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Ülkemiz ile Gürcistan arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Lasha Darsalia başkanlığındaki heyetler arasında 7 Eylül 2022 tarihinde Gürcistan'da yapılacaktır. İstişarelerde, stratejik ortağımız ve yakın komşumuz Gürcistan'la ikili ilişkilerimiz gözden geçirilecek; bölgesel ve uluslararası gelişmeler istişare edilecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Gürcistan Türkiye Eylül Politika Haberler

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