Türkiye ile Ermenistan arasında düzenlenen 'Ortak Çalışma Grubu Toplantısı' Kars'ta gerçekleştirildi

Türkiye ile Ermenistan arasında düzenlenen, Kars- Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan 'Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısı Kars'ta gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde, Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun Toplantısı 28 Nisan tarihinde Kars'ta düzenlenmiştir. Taraflar, bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi kapsamında Kars-Gümrü demiryolunun bir an evvel faaliyete geçirilmesinin önemini vurgulamışlardır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı