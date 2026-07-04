Türkiye ile Brezilya arasında savunma sanayii iş birliği anlaşması onaylandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti arasında 25 Mart 2022 tarihinde imzalanan "Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. 23 Haziran 2026 kabul tarihli ve 7586 sayılı kanuna göre, söz konusu anlaşmanın notalarla birlikte onaylanması uygun bulundu. Yayımlanan kanunda, anlaşmanın Türkiye ve Brezilya arasında savunma sanayii alanında iş birliğini geliştirmeyi amaçladığı belirtilirken, yürürlüğe giriş tarihi olarak kanunun yayımlandığı tarih esas alındı. Kanun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı