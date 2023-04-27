Türkiye ile Azerbaycan Meclisleri arasında işbirliği protokolü imzalandı

ANKARA - Türkiye ile Azerbaycan Meclisleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Şentop, TÜRKPA kapsamında Türkiye'ye gelen Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile başbaşa ve heyetlerarası görüştü. Şentop, deprem felaketi sonrası Azerbaycan'ın verdiği kapsamlı destek için teşekkür ederek, "En başından bu yana Azerbaycanlı kardeşlerimizin verdikleri destek ve yardımlar için sizin şahsınızda tüm Azerbaycan'a ve Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin "iki devlet bir millet" düstüruyla devam ettiğini vurgulayan Şentop iki ülkenin, karşı karşıya olunan meselelerde ortak bir duruş geliştirdiğinin, parlamentolar arasında imzalanan yeni protokol ile de tarihe kayıt düşüldüğünü belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, Semerkant'taki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde KKTC'nin teşkilata gözlemci üye olarak kabulüne ilişkin Azerbaycan'ın verdiği desteğin önemini hatırlatarak, bundan sonra KKTC'yle parlamenter temasların artarak süreceğine olan inancını dile getirdi. Şentop, "Türk Devletler Teşkilatının ardından TÜRKPA'da da alacakları gözlemci üyelikle Kıbrıs Türk halkının haklı ve meşru davasında önemli bir merhale daha geçilmiş olacak. Türk dünyası olarak birlik ve dayanışma içinde hareket etmemizin, şimdi olduğu gibi gelecekte de barış, istikrar ve refahımızın güvencesi olduğuna inanıyoruz" dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova da konuşmasında, "Türkiye ile bizim hem fikirlerimiz hem amaçlarımız bir" diyerek iki ülke arasındaki yakınlığın daha ileri seviyelere taşınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin her zaman Azerbaycan halkının yanında olduğunu belirten Gafarova, Azerbaycan'ın da, deprem felaketinin ardından Türkiye'ye her türlü desteği vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Görüşmelerin sonunda Şentop ve Gafarova, iki ülke parlamentoları arasında işbirliği protokolünü imzaladılar.