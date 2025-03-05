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Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile telefonda görüştü. Görüşmede, son dönemdeki Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD'li Mevkidaşı Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KÜRESEL VE BÖLGESEL MESELELER ELE ALINDI

Görüşmede, son dönemdeki Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşmeCumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç

ÖCALAN'IN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Telefon görüşmesinde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısı ve ardından başlayan süreç değerlendirildi.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI

Ayrıca görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Gazze Şeridi'ni devralacağız" sözlerinin ardından gündeme gelen Gazze'nin yeniden inşası ele alındı.

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşmeABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz

UKRAYNA KRİZİ

İki mevkidaş, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da yaşanan tartışma sonrasında çıkmaza giren Ukrayna'nın güvenliği konusunu da görüştü.

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
Kaynak: Haberler.com / Politika
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