Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Işık'tan Bakan Göktaş'ın 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu...

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık, sosyal medya hesabı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yaptığı sunuma ilişkin bir gazetede yer alan eleştiriyi yalanladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık, sosyal medya platformu 'X' üzerinden bir gazetede yer alan 'TBMM'de, 'Kürt sorununun çözümü' için kurulan komisyona katılan Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasının tamamını şehit yakınları ve gazilere yapılan sosyal yardımlara ayırdı' iddialarına ilişkin gazetenin paylaşımının altına yorumda bulundu. Başkan Işık, gönderinin altına yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi:

"Söyledikleriniz gerçeği yansıtmıyor. Orada dernekler olarak biz de vardık. Sayın Bakan kapsamlı sunumunun sadece belirli bir bölümünde şehit ve gazi ailelerine yönelik mevcut haklara komisyon üyelerini bilgilendirmek amacıyla yer verdi. Sunumun geneli, bakanlığın şehit yakınları ve gazilere yönelik mevzuat çalışmaları ile Terörsüz Türkiye sürecine yönelik çalışmaları kapsıyordu. Bu tür algı operasyonları ile böylesi önemli bir süreci gölgelemeyin lütfen." - ANKARA