Türkiye erken seçime mi gidecek? AK Partili Kurtulmuş tartışmalara noktayı koydu

Muhalefet ve iktidara yakın medya tarafından sık sık gündeme getirilen erken seçim iddiaları, bir süredir Türkiye siyasetinin ana gündem maddelerinden biri. CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere muhalefet partileri bir an önce sandığa gidilmesi yönünde baskı yaparken iktidar kanadından tartışmalarla ilgili bir açıklama daha geldi.

"SEÇİM 2023 HAZİRAN AYINDA YAPILACAK"

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçimlerin zamanında yapılacağını belirterek "Çok net. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı tarafından dile getiriliyor. Seçim, vaktinde olacak. AK Parti'nin Türkiye'de çıkardığı önemli hususlardan birisi seçimin vaktinde olması. 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek" dedi.

Numan Kurtulmuş

"SÜRECİN HAZIRLIĞI İÇERİSİNDEYİZ"

Seçim çalışmaları hakkında da bilgi veren Kurtulmuş, "Seçimin ertesi günü yeni bir seçime hazırlanan bir partiyiz. Bütün çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu sürecin hazırlığı içerisindeyiz. Seçim kampanyaları için hazırlığımızı yapıyoruz. Umarım diğer partiler de aynı hazırlıkları yapar. Teşkilatları en yakından tanıyanlardan biriyim. Birebir teşkilatlarımızın ne hissettiğini gözlemleyerek bilen birisiyim. Teşkilatlarımız yüksek bir motivasyon içerisindedir. Teşkilatlar hayati bir seçim olduğunun farkında. Meydanların dili büyük bir desteğin olduğunu gösteriyor. Halkın gönlünden düşmemeyi başarmak gerekiyor. Halkın ilgisi ve desteği devam ediyor" şeklinde konuştu.