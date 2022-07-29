Türkiye Değişim Partisi'nden TOGG'a destek

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Aksöz, araçlarını Togg'la değiştireceklerini belirterek, "Milyarlarca doları dışarı vereceğimize kendi yurdumuzdaki aracımıza vereceğiz" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcıları Uğur Aksöz ve Sabri Erbakan bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bolu'ya geldi. İlk olarak zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyünü ziyaret eden heyet daha sonra parti binasında basın toplantısı düzenledi.

"Togg bu milletin eseridir"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcıları Uğur Aksöz, yerli ve milli otomobil Togg'a destek olacaklarını ve bütün araçlarını TOGG ile değiştireceklerini belirterek, "Türkiye ilk defa TOGG markasıyla kendi arabasını yapıyor. Biz iktidarda şu yada bu parti var, bu arabayı kendine mal ediyor diye düşünmüyoruz. Milli değerlerimiz bize aittir. TOGG bu milletin eseridir. Biz parti olarak genel başkanın makam arabasından başlayarak bütün arabalarımızı TOGG çıkar çıkmaz yerli ve milli arabalarla değiştireceğiz. İftiharla kullanacağız. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Milyarlarca doları dışarı vereceğimize kendi yurdumuzdaki aracımıza vereceğiz. Değişimi kendimizde başlatıyoruz. Bütün il başkanlarımıza da talimat verdik. TOGG çıkar çıkmaz bütün partimiz TOGG kullanacaktır. Hükümetten de ricamız bütün kamu kurumları TOGG kullanarak hem reklamını yapalım hem de milli arabamızı dünyaya tanıtalım" dedi. - BOLU